Вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в США до конца 2020 года, если будет доказана безопасность и эффективность.

Об этом сообщает ВВС.

Информацию о возможном появлении вакцины от коронавируса подтвердил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи.

Распространять вакцину будут в соответствии с установленными приоритетами. Так, первыми получат медики, а далее — люди из групп риска.

Распределение вакцины по приоритетам будет распостраняться до тех пор, пока вакцина не станет более доступной в мире.

Энтони Фаучи добавил, что вакцина не заменит необходимость принятия мер общественного здравоохранения для защиты людей от вируса в течение значительного времени.

Ранее о возможном скором появлении вакцины заявлял президент страны Дональд Трамп, утверждая, что вакцину могут начать распределять уже спустя несколько недель.