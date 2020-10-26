В Офисе президента Украины констатировали, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс выборов в стране соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

— Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. В результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и общинах, — отметили в Офисе президента.

Отмечается, что центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.

На Банковой также пообещали, что отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы и получить справедливую судебную ответ. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было.

Кроме того, в Офисе Владимира Зеленского не сомневаются, что подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания.

— Особенно хотим обратиться к Украинской на временно оккупированной территории нашего государства. Мы обязательно вернем конституционный порядок ко всем ныне неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя...На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы, — напомнили в Офисе президента.

На Банковой подчеркнули, что после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора, будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов. На данный момент продолжается подсчет голосов.