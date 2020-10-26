Во Львовском городском совете выступили за полный запрет дизельных автомобилей на улицах Львова через несколько лет.

Как сообщает zaxid.net, соответствующие предложения по улучшению качества воздуха во Львове подготовило управление экологии Львовского городского совета.

Комплекс мер уже согласован на заседании исполнительного комитета и его должны принять на сессии.

Среди основных мер, прописанных в программе, указаны ограничения на въезд во Львов автомобилей, работающих на некачественном топливе или на двигателях без нейтрализаторов выбросов.

Согласно документу, в планах мэрии — до 2030 года запретить въезд в город дизельных автомобилей. Однако эта норма требует законодательных изменений.

По словам руководительницы управления экологии Львовского горсовета Александры Сладковой, программа содержит конкретные шаги для улучшения качества воздуха, большинство из которых можно реализовать только на государственном уровне.

— Здесь речь идет о том, что если наше национальное законодательство позволит, и если будет на это потребность, тогда на определенный срок можно ограничить въезд определенного класса двигателей. Это рамочная программа мер, способствующих улучшению качества воздуха. Но городской совет не имеет никаких полномочий принимать таких решений, — пояснила она.

Напомним, что Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью убрать налоги на электромобили.