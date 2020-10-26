Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

Об этом 26 октября заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, передает агентство Reuters.

По его словам, на европейский регион, в который входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей.

— Сейчас мы сильно отстаем в борьбе с этим вирусом в Европе, поэтому для его опережения потребуется серьезное ускорение того, что мы делаем, — сказал Майк Райан на пресс-конференции.

При этом он отметил, что уровень смертности от коронавируса в Европе «очень-очень низкий». Также Майк Райан заявил, что на континенте отсутствует эффективная система отслеживания контактов.

— Мы наблюдаем большое количество случаев, мы наблюдаем широко распространенное заболевание, мы наблюдаем очень-очень высокий процент положительных результатов и растущую нехватку возможностей для проведения какой-либо эффективной формы отслеживания контактов, что в дальнейшем приведет к распространению болезни, — сказал представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в США до конца 2020 года, если будет доказана безопасность и эффективность