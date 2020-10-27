Число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда. Однако пока рано говорить, что пандемия идет на спад.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. Но уже в воскресенье число новых заражений в мире снизилось.
Пока рано говорить о глобальной тенденции, отмечают в ВОЗ, однако есть вероятность, что статистика заболеваемости в мире может пойти на спад.
Ранее в ВОЗ заявили, что Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.
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Число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда. Однако пока рано говорить, что пандемия идет на спад.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. Но уже в воскресенье число новых заражений в мире снизилось.
Пока рано говорить о глобальной тенденции, отмечают в ВОЗ, однако есть вероятность, что статистика заболеваемости в мире может пойти на спад.
Ранее в ВОЗ заявили, что Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.