Число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда. Однако пока рано говорить, что пандемия идет на спад.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. Но уже в воскресенье число новых заражений в мире снизилось.

Пока рано говорить о глобальной тенденции, отмечают в ВОЗ, однако есть вероятность, что статистика заболеваемости в мире может пойти на спад.

Ранее в ВОЗ заявили, что Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.