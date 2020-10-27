В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали украинца, который пьяным и в летних шлепанцах пытался в обход пунктов пропуска перейти границу. Мужчина пояснил, что хотел сократить дорогу.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничный наряд отдела «Дергачи» остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, неподалеку от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах. Пограничники отмечают, что, очевидно, тот забыл обуть ботинки, потому что был навеселе.
Задержанным оказался житель города Покровск Донецкой области. Мужчина пояснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в соседнюю страну. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.
Отметим, с 1 марта 2020 года граждане Украины могут попасть на территорию РФ только по загранпаспортам.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составили соответствующие административные протоколы. Их рассмотрит суд.
Напомним, в Пограничной службе сообщали, что на Закарпатье несколько вьетнамцев пытались перейти границу, маскируясь под диких животных.
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В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали украинца, который пьяным и в летних шлепанцах пытался в обход пунктов пропуска перейти границу. Мужчина пояснил, что хотел сократить дорогу.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничный наряд отдела «Дергачи» остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, неподалеку от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах. Пограничники отмечают, что, очевидно, тот забыл обуть ботинки, потому что был навеселе.
Задержанным оказался житель города Покровск Донецкой области. Мужчина пояснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в соседнюю страну. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.
Отметим, с 1 марта 2020 года граждане Украины могут попасть на территорию РФ только по загранпаспортам.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составили соответствующие административные протоколы. Их рассмотрит суд.
Напомним, в Пограничной службе сообщали, что на Закарпатье несколько вьетнамцев пытались перейти границу, маскируясь под диких животных.