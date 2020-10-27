Благодаря государственным услугам онлайн, которые в настоящее время внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут сэкономить 1,3 миллиарда гривен.

Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.

По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.

Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 миллион гривен в год.

— Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, ощущать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми, — сказал он.

Напомним, более трети украинцев (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. В то же время 39% респондентов не обращались за такими услугами, 23% — не доплачивали, а 3% — не ответили на вопрос.