Благодаря государственным услугам онлайн, которые в настоящее время внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут сэкономить 1,3 миллиарда гривен.
Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.
По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.
Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 миллион гривен в год.
— Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, ощущать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми, — сказал он.
Напомним, более трети украинцев (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. В то же время 39% респондентов не обращались за такими услугами, 23% — не доплачивали, а 3% — не ответили на вопрос.
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Благодаря государственным услугам онлайн, которые в настоящее время внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут сэкономить 1,3 миллиарда гривен.
Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.
По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.
Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 миллион гривен в год.
— Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, ощущать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми, — сказал он.
Напомним, более трети украинцев (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. В то же время 39% респондентов не обращались за такими услугами, 23% — не доплачивали, а 3% — не ответили на вопрос.