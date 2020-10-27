27 октября состоялась встреча языкового обмудсмена Тараса Креминя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по поводу перспектив получения Украиной ассоциированного членства в Европейской федерации национальных языковых институтов (European Federation of National Institutions for Language — EFNIL).

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

— Языковая интеграция Украины в европейскую семью усилит защиту украинского языка как государственного через заимствование опыта в этой области стран-членов EFNIL. Это также дополнительная площадка для донесения позиций Украины к международному сообществу относительно принятого 25 апреля 2019 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языковых статей Законов Украины «Об образовании», «О среднем образовании» и государственной языковой политики в целом, — сказал Тарас Креминь.

Он добавил, что развитие и защита государственного языка — это вопрос национальной безопасности, межгосударственной поддержки национальных языков, европейского подхода при формировании языковой политики, открытая дискуссия о важности увеличения финансирования на поддержку украинского языка и на переводческое дело.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества с Украинским институтом, среди главных задач которого — популяризация украинского языка и культуры за рубежом, обеспечение участия Украины в проектах сотрудничества в области креативных индустрий, культуры, образования, науки, экономики и других сферах.

Европейская федерация национальных языковых институтов основана в октябре 2003 года и объединяет ведущие учреждения стран ЕС и других стран Европы, к роли которых принадлежит мониторинг официального языка их страны, консультирование по вопросам использования языка и разработка языковой политики.

Ранее Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка.