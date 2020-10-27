В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.
Об этом сообщает агентство Reuters.
— До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения, — сказал агентству представитель Европейской комиссии после закрытого заседания в понедельник.
Второй чиновник подтвердил это заявление.
Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.
Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.
Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.
Как сообщалось, в некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных. В частности, ситуация усложнилась в Великобритании, Испании и Франции.
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В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.
Об этом сообщает агентство Reuters.
— До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения, — сказал агентству представитель Европейской комиссии после закрытого заседания в понедельник.
Второй чиновник подтвердил это заявление.
Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.
Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.
Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.
Как сообщалось, в некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных. В частности, ситуация усложнилась в Великобритании, Испании и Франции.