В Киеве открыли первую очередь реконструкции входной группы на Трухановом острове. Осталось еще две.В рамках первой очереди реконструкции облагородили 5,5 гектара территории острова.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

На входе на остров установили навес-перголу, конструкцию из повторяющихся арок, для защиты посетителей от солнца. Она оборудована подсветкой, которая включается в ночное время.

Над конструкцией работали мастера со всей Украины.

В этой части острова запланированы три очереди реконструкции. Дальше обустроят аллею, амфитеатр и фонтан.

Проект реконструкции зоны отдыха на Трухановом острове был утвержден в 2020 году. И уже в июле стартовали ремонтные работы. Согласно проекту, реконструкция должна завершиться через 4,8 лет и будет проходить в три этапа.

Всего обновят 19,35 гектара, общая стоимость работ — 495,2 миллиона гривен.

Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в Манганариевском сквере, известном как «Сердце города».