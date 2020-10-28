Марсоход NASA Perseverance уже преодолел половину пути к Марсу. Он стартовал с площадки на мысе Канаверал 30 июля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление NASA.

Марсоход преодолел 235 миллионов километров пути к планете. Посадка аппарата, который будет искать признаки жизни на Марсе, запланирована на 18 февраля 2021 года. Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс.

Ранее сообщалось, что NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны.