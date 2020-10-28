В среду, 27 октября, на въезде в Николаев полицейские задержали группу, грабившую дома жителей Николаевской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Задержание преступников проводили оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками Казанковского отделения полиции ГУНП в Николаевской области при силовой поддержке спецназовцев КОРД.

Сообщается, что двое мужчин ранее уже отбывали наказание за совершение разбоев. На территории Николаевской области они совершили несколько разбойных нападений.

В частности, ночью 30 сентября в Казанковском районе злоумышленники ограбили дом местной жительницы. Преступники в балаклавах проникли в ее дом через открытое окно в то время, когда хозяйка спала, избили и связали ее, требуя назвать место, где женщина хранит сбережения. После чего забрали 20 тысяч гривен и 30 тысяч долларов долларов и скрылись.

Правоохранители провели обыски в автомобиле злоумышленников, а также по месту их жительства. Во время задержания у одного из преступников полицейские изъяли гранату, а в ходе обысков — оружие и денежные средства.

Продолжаются расследования уголовных дел, начатых по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» и будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за незаконное хранение гранаты (часть 1 статьи 263 УК). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что николаевские полицейские задержали межэтническую преступную группу одесситов, совершивших серию разбойных нападений на дома местных жителей.