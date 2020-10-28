За период непроживания в общежитиях при дистанционном обучении студентам должны возвращать средства или зачислять их в качестве платежа на следующий период.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

— За студентами, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября, обязательно должно сохраняться место жительства. Средства за период непроживания в общежитии должны быть возвращены студентам или зачтены как платеж на следующий период проживания, — говорится в сообщении.

Как отметил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, правительство и МОН лишь рекомендовали студентам по возможности оставить общежития на время введения карантинных мероприятий.

Он отметил, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.

— Учитывая автономию высших учебных заведений, мы рекомендовали по возможности освободить общежития. Но прописали, что дети-сироты, дети с временно оккупированных территорий, из «красной» карантинной зоны, студенты, которые находятся на учебно-производственной практике или работают, иностранцы и лица без гражданства остаются жить в общежитиях, соблюдая все рекомендации Минздрава и Главного государственного санитарного врача, — сказал Сергей Шкарлет.

По его словам, МОН постоянно находится в диалоге с университетами по этому вопросу и жалоб пока не было. В случае нарушения прав студентов Шкарлет призвал обращаться на «горячие линии» Государственной службы качества образования.