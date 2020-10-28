Правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

— Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус, — сказал Эммануэль Макрон.

При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

— Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей — бары, рестораны — будут закрыты, — сказал Эммануэль Макрон.

Кроме того, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.

По его словам, ограничение будет действовать по меньшей мере до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что во Франции половина мест в реанимациях занимают инфицированные коронавирусом.