В Средиземное море ежегодно попадает более 200 тыс. тонн пластика.

Об этом сообщает Independent.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), среди всего мусора, который попадает в Средиземное море от 33 стран, 94% составляет именно микропластик.

Больше всего пластика в Средиземное море сбрасывает Египет - около 74 тыс. тонн ежегодно. Италия занимает второе место с около 34 тыс. тонн, Турция замыкает тройку с 24 тыс. тонн.

По мнению экспертов, это связано с неправильным обращением с мусором в этих странах.

— Загрязнение пластиком может нанести долгосрочный вред наземным и морским экосистемам и биоразнообразию, — заявила директор МСОП Минна Эппс.

В Союзе предполагают, что сейчас в Средиземном море может находиться около 100 млн тонн пластика.

Ранее сообщалось, что на дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.