В Средиземное море ежегодно попадает более 200 тыс. тонн пластика.
Об этом сообщает Independent.
По данным Международного союза охраны природы (МСОП), среди всего мусора, который попадает в Средиземное море от 33 стран, 94% составляет именно микропластик.
Больше всего пластика в Средиземное море сбрасывает Египет - около 74 тыс. тонн ежегодно. Италия занимает второе место с около 34 тыс. тонн, Турция замыкает тройку с 24 тыс. тонн.
По мнению экспертов, это связано с неправильным обращением с мусором в этих странах.
— Загрязнение пластиком может нанести долгосрочный вред наземным и морским экосистемам и биоразнообразию, — заявила директор МСОП Минна Эппс.
В Союзе предполагают, что сейчас в Средиземном море может находиться около 100 млн тонн пластика.
Ранее сообщалось, что на дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.
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В Средиземное море ежегодно попадает более 200 тыс. тонн пластика.
Об этом сообщает Independent.
По данным Международного союза охраны природы (МСОП), среди всего мусора, который попадает в Средиземное море от 33 стран, 94% составляет именно микропластик.
Больше всего пластика в Средиземное море сбрасывает Египет - около 74 тыс. тонн ежегодно. Италия занимает второе место с около 34 тыс. тонн, Турция замыкает тройку с 24 тыс. тонн.
По мнению экспертов, это связано с неправильным обращением с мусором в этих странах.
— Загрязнение пластиком может нанести долгосрочный вред наземным и морским экосистемам и биоразнообразию, — заявила директор МСОП Минна Эппс.
В Союзе предполагают, что сейчас в Средиземном море может находиться около 100 млн тонн пластика.
Ранее сообщалось, что на дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.