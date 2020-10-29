В списке «карантинных стран» остались Андорра, Армения, Бельгия и Чехия.

Обязательный карантин для прибывающих в Швейцарию из других государств отменен, однако турпоездки пока запрещены, сообщает Минздрав.

В списке остались только четыре страны с повышенным риском заражения COVID-19: Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. В дополнение изоляция обязаиельна для приезжих из таких французских регионов, как О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французской Полинезии. С 29 октября для них действуют новые правила въезда.

Список эпидемически опасных стран для Швейцарии каждые две недели обновляется. Если показатель заболеваемости на 100 тыс. населения там на 60 и более пунктов превышает показатель Швейцарии, то государство признается опасным, для приезжих из него вводится десятидневный карантин.

Ранее сообщалось, что с четверга, 29 октября, правительство Швейцарии ужесточает карантинные ограничения — вводится комендантский час для ресторанов и баров.