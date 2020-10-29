Ураган «Зета» пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.
Об этом сообщаетНациональный центр ураганов США.
Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра достигает почти 180 км/ч, что равно мощности урагана между 2-й и третьей категорий.
Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.
По прогнозам синоптиков, «Зета» на протяжении 28-29 октября пройдется вдоль восточных штатов атлантического побережья США.
Напомним, что средиземноморский ураган «Янос», который ударил по западной и центральной частям Греции, унес жизни не менее 3 человек, несколько человек пропали без вести.
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Ураган «Зета» пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.
Об этом сообщаетНациональный центр ураганов США.
Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра достигает почти 180 км/ч, что равно мощности урагана между 2-й и третьей категорий.
Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.
По прогнозам синоптиков, «Зета» на протяжении 28-29 октября пройдется вдоль восточных штатов атлантического побережья США.
Напомним, что средиземноморский ураган «Янос», который ударил по западной и центральной частям Греции, унес жизни не менее 3 человек, несколько человек пропали без вести.