Ураган «Зета» пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

Об этом сообщаетНациональный центр ураганов США.

Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра достигает почти 180 км/ч, что равно мощности урагана между 2-й и третьей категорий.

Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.

По прогнозам синоптиков, «Зета» на протяжении 28-29 октября пройдется вдоль восточных штатов атлантического побережья США.

Напомним, что средиземноморский ураган «Янос», который ударил по западной и центральной частям Греции, унес жизни не менее 3 человек, несколько человек пропали без вести.