Сингапурские разработчики представили респираторную трубку с одноразовой насадкой, которую можно использовать для тестирования зараженных коронавирусом. По их словам, устройство выдает довольно точный результат в минуту.

Об этом сообщает стартап Breathonix, который создал эту разработку.

Для того, чтобы пройти тест на коронавирус, нужно просто вдохнуть в трубку с одноразовой насадкой. Ученые провели исследование с участием 180 добровольцев, которое показало, что аппарат обнаруживает коронавирус с точностью более 90%.

Разработчики тестера планируют получить разрешение на изобретение в начале следующего года. Однако они отмечают, что разработка может быть очень дорогой для широкого распространения.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по самым оптимистическим прогнозам, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в стране в марте следующего года.