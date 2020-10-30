В Новой Зеландии провели референдум, по предварительным результатам которого местные граждане поддержали легализацию эвтаназии.

Об этом сообщает BBC.

65,2% граждан Новой Зеландии проголосовали «за» вступление в силу закона 2019 года об эвтаназии.

Результат может измениться, когда посчитают голоса людей, которые высказались, заполнив бюллетени по почте или за рубежом.

Противники легализации утверждают, что в законе не прописаны никакие гарантии.

Окончательный результат ожидаются в следующую пятницу, 6 ноября.

Такой поддержки закона достаточно для введения его в действие. Но для того, чтобы закон начал действовать — в стране обязательно нужно проводить референдум, на котором более 50% граждан выскажут поддержку.

Эвтаназия будет разрешена неизлечимо больным людям, живущим с болезнью не менее шести месяцев. Ее должны одобрить минимум два врача.

На сегодняшний день эвтаназия разрешена в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Колумбия, Люксембург и Канада.

К слову, на этом же референдуме, жители Новой Зеландии проголосовали против того, чтобы легализовать марихуану в развлекательных целях.

Напомним, что в Центр экспертизы по эвтаназии в Гааге в 2019 году обратились 3122 человека с просьбой помочь им уйти из жизни с помощью медикаментов – это на 22% больше чем в 2018 году.