В Днепре стартовал социальный проект Zamaluy, призванный противодействовать распространению уличной рекламы наркотиков. Горожанам, что зарисуют названия Telegram-каналов, через которые продаются наркотики, будут дарить подарки.

Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал руководитель проекта Георгий Волков.

Нужно сфотографировать закрашенные надписи и отправить их на страницу проекта в Instagram. В зависимости от того, сколько надписей закрашено, днепрянам будут начислять баллы. За них можно будет получить подарки — чай, торт, сертификаты на обучение, прогулку на каяках.

По словам Волкова, главная цель проекта — привлечь внимание государства к проблеме распространения наркотиков. Он отметил, что сейчас Днепр входит в тройку украинских городов, где наиболее распространена наркомания среди подростков и молодежи.

Напомним, что 12 февраля в центре Николаева патрульные задержали двух парней, рисующих на здании рекламу наркотиков.