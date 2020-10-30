Сегодня, 30 октября, завершились общие военные учения Украины и Великобритании Warrior Watcher 2020, которые проходили в Николаеве на базе учебного центра ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что в течение двух недель участники учений знакомились с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. После этого они отработали практически на картах планы охраны и обороны аэродромов.

— За исходные данные британские коллеги предоставили информацию реально существующих у них аэродромов, что сделало тренировки интересным и позволило отработать методики планирования охраны и обороны аэродромов, которые применяют в ВС Великобритании, - отметили в ведомстве.

Также известно, что следующие учения Warrior Watcher должны быть проведены на базе уже Воздушных Сил ВС Украины с привлечением представителей ВМС Украины и других силовых структур.

Напомним, что в Николаевской и Одесской областях Служба безопасности Украины провела масштабные межрегиональные антитеррористические учения.