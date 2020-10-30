Руководители и члены районных территориальных избирательных комиссий в Одесской области саботируют принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой участковой избирательной комисси, что противоречит принятой ими присяге о выполнении должностных обязанностей.

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передает Укринформ.

— Сейчас в Одессе фактически саботируется работа районных территориальных избирательных комиссий, которые не принимают или затягивают принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой участковыми избирательными комиссиями. Хочу предупредить всех председателей и членов комиссий о том, что это противоречит принятой присяге. Они должны выполнять соответствующие обязанности по организации и своевременного завершения подведения итогов голосования, — заявил Олег Бех.

Он также отметил, что это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных территориальныъ избирательных комиссий, где фактически стоит работа по установлению результатов голосования в Одессе.

Олег Бех напомнил, что затягивание процесса подведения итогов выборов приводит к ухудшению состояния здоровья представителей участковых избирательных комиссий, которые по 15-17 часов стоят в очередях в помещениях ройонних территориальных избирательных комиссий. Одним из трагических последствий этого стал факт смерти 28 октября одного из членов участковых избирательных комиссий, который долго ожидал принятия избирательной документации.

Также полиция пресекла перемещение в районные территориальные избирательные комиссий из сотен избирательных участков города бюллетеней и другой документации транспортными средствами организаций, которые не являются субъектами избирательного процесса.

Бех уточнил, что по состоянию на 30 октября полицией зарегистрировано 1067 сообщений о подкупе избирателей, фальсификации избирательных документов и тому подобное. В Единый реестр внесены сведения по 84 случаях правонарушений, в том числе 54, связанные с игнорированием норм избирательного законодательства.

Напомним, в Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.