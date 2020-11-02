Большие города со вчерашнего дня, 1 ноября, на своих дорогах снизили порог скорости авто. Отныне, в городах начал действовать скоростной режим дорожного движения в 50 км/час.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что ограничительный знак в 80 километров в час на всех участках коммунальщики уже убирают. Ведь уже с воскресенья — там начал действовать прописанный правилами дорожного движения скоростной режим в городе. Поэтому, там, где вы привыкли ехать 80 км/в час, будет действовать ограничения в 50 км/час.

Отрезки городских дорог, где на летнее время увеличивается лимит разрешенной скорости, определяет местная власть и согласовывает их установку с полицией. А вот убирают знаки «80» в холодное время, в четко установленные сроки, начиная с 1 ноября. А возвращают аж 1 апреля.