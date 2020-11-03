Больше 3,6 миллионов словаков были бесплатно протестированы на коронавирус за эту субботу и воскресенье: в итоге более 1% протестированных имели положительные результаты.

об этом сообщает Aktuality та DW со ссылкой на премьер-министра Словакии Игоря Мартовича.

Граждане с отрицательным тестом смогут свободно передвигаться по всей территории страны.

Отмечается, что всего было сделано за последние выходные 3 миллиона 625 тысяч 332 теста, из которых 38 тысяч 359 оказались положительными.

В стране проводят тесты на антигены, которые дают результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты.

Такое общенациональное тестирование словацкое правительство считает альтернативой локдауну.

Тестирование добровольное, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

Второй этап тестирования запланирован на 7-8 ноября.

Ранее сообщалось, что власти Словакии хотят простестировать все население на коронавирус за две недели.