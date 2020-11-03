Надежная клеточная иммунная память о перенесенной болезни COVID-19 сохраняется не менее полугода. К такому выводу пришла группа британских биологов, которая отслеживала концентрации специфических к SARS-CoV-2 лимфоцитов в сыворотке крови переболевших. Препринт статьи размещен на сервере bioRxiv.
Вирус-специфические клеточные ответы развиваются практически у всех пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, но как долго они продержатся, пока неизвестно. Судя по тому, что случаев реинфекции исчезающе мало, иммунитет действует не менее полугода.
Образцы крови были взяты у 100 выздоровевших доноров через полгода после первичного заражения в марте-апреле: 77 женщин и 23 мужчин со средним возрастом 41,5 года (22–65 лет). 44 человека болели бессимптомно. Все обошлись без госпитализации.
«Величина клеточного иммунитета была значительно больше у доноров, болевших с симптомами. Обнаружение более низких уровней Т-клеточного иммунитета у бессимптомных через шесть месяцев после заражения может потенциально усилить опасения, что эта группа может быть более восприимчивой к повторному заражению», – пишут авторы.
При этом ученые отмечают: также вполне возможно, что качество Т-клеточного иммунного ответа во время первоначальной инфекции, даже бессимптомной, было достаточным для обеспечения долгосрочной клинической защиты: это выяснится со временем.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Надежная клеточная иммунная память о перенесенной болезни COVID-19 сохраняется не менее полугода. К такому выводу пришла группа британских биологов, которая отслеживала концентрации специфических к SARS-CoV-2 лимфоцитов в сыворотке крови переболевших. Препринт статьи размещен на сервере bioRxiv.
Вирус-специфические клеточные ответы развиваются практически у всех пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, но как долго они продержатся, пока неизвестно. Судя по тому, что случаев реинфекции исчезающе мало, иммунитет действует не менее полугода.
Образцы крови были взяты у 100 выздоровевших доноров через полгода после первичного заражения в марте-апреле: 77 женщин и 23 мужчин со средним возрастом 41,5 года (22–65 лет). 44 человека болели бессимптомно. Все обошлись без госпитализации.
«Величина клеточного иммунитета была значительно больше у доноров, болевших с симптомами. Обнаружение более низких уровней Т-клеточного иммунитета у бессимптомных через шесть месяцев после заражения может потенциально усилить опасения, что эта группа может быть более восприимчивой к повторному заражению», – пишут авторы.
При этом ученые отмечают: также вполне возможно, что качество Т-клеточного иммунного ответа во время первоначальной инфекции, даже бессимптомной, было достаточным для обеспечения долгосрочной клинической защиты: это выяснится со временем.