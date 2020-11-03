Сегодня, 3 ноября, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в Париже введут комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса.

Его введут в дополнение к уже действующему по всей стране режиму самоизоляции, пишет BFM.

— Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс, - сказал Габриэль Атталь.

Он также добавил, что комендантский час, скорее всего, будет вступать в силу с 21:00 по местному времени. Другие детали, связанные с этим ограничением, как ожидается, в течение дня уточнит глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Постановление о введении комендантского часа, по словам представителя правительства, будет обнародовано в ближайшее время.

— Мы принимаем меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, - сказал Габриэль Атталь.

Отмечается, что в минувшие выходные полиция провела более 100 тысяч проверок соблюдения карантина, по итогам которых были выписаны 14 тысяч штрафов.

Напомним, что Правительство Чехии объявило о введении с 28 октября ночного комендантского часа с 21:00 и до 05:00.