Боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Судя по трансляции в соцсетях, вместе с Маркивым находятся глава МВД Арсен Аваков, его родные и адвокаты. Украинец вышел на свободу, завернувшись в украинский флаг. В первые минуты он сделал фото на память.

Как сообщалось, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.