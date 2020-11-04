Словакия со следующего понедельника запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19.

Об этом пишет «Европейская правда».

В частности, с 2 ноября только люди с отрицательным тестом на коронавирус смогут пересекать словацкую границу. Комендантский час распространяется и на иностранцев. При этом они не могут въехать на территорию Словакии без отрицательного теста.

После заседания Центрального кризисного штаба премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что антиген-тесты будут проводить на государственной границе. Все, кто пересекает границу, должны будут либо показать отрицательный ПЦР-тест или пройти тест на антиген.

Госсекретарь МИД Мартин Клус подтвердил, что тестирование на антиген начнется на украинской границе со следующего понедельника. Тесты будет делать частная компания. На других пограничных переходах такие тесты могут начать проводить не ранее 15 ноября.

По словам Мартина Клуса, сначала словацкие власти хотят провести тесты для примерно 9 тысяч человек, которые за неделю пересекают украинско-словацкую границу. В то же время он говорит, что это также будет проверка надежности антигенных тестов, поскольку люди, которые приезжают из Украины, также должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия. Тесты на антиген планируют в будущем применять и в аэропортах.

Отметим, что тест на антиген коронавирус проводится по методике ПЦР, когда у пациента при помощи ватной палочки берется из глотки проба слюны. Единственное отличие заключается в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Но он не всегда может быть точным.

Напомним, что в субботу, 31 октября, в Словакии началось общенациональное тестирование населения на COVID-19. Люди с самого утра выстроились в длинные очереди.