Руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
— Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос «если они потребуются» не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койки. Без обсуждений, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи немедленно.
— Это неотложное поручение. Надо двигаться очень быстро и оперативно, — отметил он.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится разворачивать мобильный госпиталь в столичном Дворце спорта.
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Руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
— Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос «если они потребуются» не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койки. Без обсуждений, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи немедленно.
— Это неотложное поручение. Надо двигаться очень быстро и оперативно, — отметил он.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится разворачивать мобильный госпиталь в столичном Дворце спорта.