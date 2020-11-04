Руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

— Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос «если они потребуются» не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койки. Без обсуждений, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.