В столице Грузии Тбилиси перед офисами окружных избирательных комиссий проходят акции протеста оппозиции. Оппозиция обвинила избирательную администрацию в фальсификации результатов выборов и требуют допуска на заседания комиссий.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

У офисов избирательных комиссий мобилизована полиция.

На акциях присутствуют члены «Национального движения» - Леван Хабеишвили, Хатия Деканоидзе, представители «Единой Грузии» и «Лело».

Кроме того, на акциях правоохранители задержали несколько человек.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия «Грузинская мечта», а оппозиционная сила «Единое национальное движение» занимает второе место.

На следующий день, 1 ноября, в центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.