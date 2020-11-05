Самый большой в мире айсберг, известный как A68a, надвигается на Британскую заморскую территорию Южная Джорджия. Есть большая вероятность, что айсберг может сесть на мель непосредственно возле неё.

Если так произойдет, это будет представлять серьезную угрозу для крупных местных популяций пингвинов и тюленей, пишет ВВС.

Айсберг может заблокировать привычные пути поиска пищи этих животных, что будет мешать им выкармливать молодняк.

Не говоря уже о том, что все существа, обитающие на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, погибнут. Для восстановления понадобится очень много времени.

— Экосистемы могут восстановиться и, конечно, восстановятся, но существует опасность, что, если этот айсберг застрянет, он может там остаться в течение 10 лет, — говорит профессор Джерент Тарлинг из Британской антарктической службы (BAS). — И это будет иметь большое влияние не только на экосистему Южной Джорджии, но и на её экономику, —рассказал он BBC News.

Айсберг имеет площадь около 4200 кв. км и весит сотни миллиардов тонн.

Когда на мель возле Южной Джорджии в 2004 году сел огромный A38, на местных пляжах нашли бесчисленное количество мертвых пингвинят и тюленят.

Однако, по данным исследователей, айсберги осуществляют и положительное влияние на экосистему. Они приносят с собой огромное количество пыли, которая питает океанический планктон и таким образом приносит пользу всей пищевой цепочке.

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