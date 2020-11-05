Население Украины за последнюю неделю сократило передвижения автомобилями или пешком на 4%. За последний месяц падение составило 14%.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В рамках исследования проанализировали данные по стоимости аренды жилья, мобильности граждан, поиску работы и вакансии, оплате терминалами Приватбанка и Приват24, а также потреблению электроэнергии.

Согласно данным, которые собирают Apple и Google, передвижения машиной или пешком сокращаются практически ежедневно. За последнюю неделю падение составило около 4%, за месяц — около 14%.

Рабочие места тоже стали посещать реже — падение составляет 8% в месяц. Аналитики считают, что здесь могут иметь место несколько факторов — сезонное сокращение активности после сентября, новые карантинные меры и уменьшение передвижения граждан как проявление осторожности.





По состоянию на 27 октября рынок труда несколько охладился после активного сентября. За месяц еженедельное поступление новых вакансий упало на 8%, а новых резюме стали публиковать на 4% меньше по сравнению с концом сентября. Наибольшее падение новых вакансий в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в сфере обслуживания.

Потребление электричества скорректированное на температуру немного возросло за последнюю неделю (+3%), хотя на протяжении октября потребление было стабильным. Еще с конца сентября потребление находится на уровне 2019 года, что может свидетельствовать о восстановлении экономики после карантина.

Всего с периода жестких карантинных ограничений уровень использования электричества вырос на 23%. Эти данные уже скорректированы на температуру воздуха, поэтому этот фактор исключен.

— Платежная активность населения стабильна. Пользование Приват24 и POS-терминалами сейчас находится в горизонтальном коридоре. Начало октября было пиком активности и за месяц количество операций через Приват24 упало на 11%. Однако по пользованию физическими POS-терминалами в торговыми точками мы не видим негативных трендов, — говорится в результатах исследования.

Данные для трекера предоставили компании Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, Укрэнерго, Dragon Capital и ПриватБанк.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на выборы не пошли 10% украинцев.