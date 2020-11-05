Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Громадське.

Локдаун вводят с 06:00 субботы, 7 ноября. Такое решение приняли из-за значительного роста заболеваемости за последние 5 дней. Всего в стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.

— Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом большом усилии, которое мы хотим сделать, — заявил премьер.

Так, в Греции до конца ноября будет запрещено перемещаться, а магазины будут закрыты, кроме критических объектов инфраструктуры. Все граждане, которые останутся без работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.

Напомним, правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.