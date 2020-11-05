Ирландские серферы нашли капсулу времени, оставленную экипажем российского ледокола, сообщает BBC News. Считается, что за два года она преодолела расстояние в четыре тысячи километров.

Софи Карран и Конор МакКлори нашли странный металлический цилиндр на берегу Северной Ирландии, когда готовились к серфингу. МакКлори открыл его, внутри оказались письма, ресторанные меню, значки, крышки от пивных бутылок, винные пробки и фотографии.

По словам серферов, два письма были написаны на английском языке. С их помощью они смогли найти одного из авторов — девушку из Санкт-Петербурга по имени Света. Она рассказала, что капсулу оставил экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» в Арктике в 2018 году и удивилась, что послание нашли так быстро, поскольку капсулу поместили в лед.

По словам Карран, экипаж был уверен, что капсулу не найдут раньше чем через 30–50 лет. «Это говорит о том, как быстро тают льды», — рассказал МакКлори.