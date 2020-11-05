Служба безопасности ведет переговоры с компаниями Google и Apple о запрете российских приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос Радио Свобода.

— По состоянию на сегодня продолжаются переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/ сервисам, — отметили в СБУ.

Напомним, 12 сентября российская соцсеть «ВКонтакте» снова стала доступна украинцам без использования специальных программ — ВК смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении.