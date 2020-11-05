Верховная Рада на очередном пленарном заседании приняла за основу проект закона №3055 об имплементации конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Этот документ известен под занванием Лансаротская конвенция.

О решении депутатов сообщается на сайте парламента.

Законопроект поддержали 286 народных депутатов. Он предлагает следующее:

ввести особый механизм предотвращения насилия над детьми для работников, которые с ними контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями;

установить уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера с детьми младше 16 лет, за сексуальные домогательства к детям, а также за приобретение, изготовление или распространение детской порнографии;

дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей должно открываться немедленно и рассматриваться в суде в первую очередь;

предусмотреть дополнительные гарантии учета интересов ребенка при проведении допроса.

Что касается ответственности за действия сексуального характера с детьми младше 16 лет, проект предусматривает наказание за одно предложение ребенку встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, с целью развращения. При этом учитываются только случаи, когда взрослые прилагают существенные усилия для встречи. За это грозит лишение свободы до 3 лет, в том числе с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также в законе прописаны санкции за состоявшуюся встречу с ребенком. Это будет наказываться лишением свободы от 2 до 5 лет и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За совершенные повторно упомянутые действия планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.