Верховная Рада на очередном пленарном заседании приняла за основу проект закона №3055 об имплементации конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Этот документ известен под занванием Лансаротская конвенция.
О решении депутатов сообщается на сайте парламента.
Законопроект поддержали 286 народных депутатов. Он предлагает следующее:
Что касается ответственности за действия сексуального характера с детьми младше 16 лет, проект предусматривает наказание за одно предложение ребенку встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, с целью развращения. При этом учитываются только случаи, когда взрослые прилагают существенные усилия для встречи. За это грозит лишение свободы до 3 лет, в том числе с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также в законе прописаны санкции за состоявшуюся встречу с ребенком. Это будет наказываться лишением свободы от 2 до 5 лет и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
За совершенные повторно упомянутые действия планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Верховная Рада на очередном пленарном заседании приняла за основу проект закона №3055 об имплементации конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Этот документ известен под занванием Лансаротская конвенция.
О решении депутатов сообщается на сайте парламента.
Законопроект поддержали 286 народных депутатов. Он предлагает следующее:
Что касается ответственности за действия сексуального характера с детьми младше 16 лет, проект предусматривает наказание за одно предложение ребенку встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, с целью развращения. При этом учитываются только случаи, когда взрослые прилагают существенные усилия для встречи. За это грозит лишение свободы до 3 лет, в том числе с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также в законе прописаны санкции за состоявшуюся встречу с ребенком. Это будет наказываться лишением свободы от 2 до 5 лет и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
За совершенные повторно упомянутые действия планируют наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.