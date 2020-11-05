Италия за минувшие сутки зарегистрировала 34 тысячи 505 новых заражений коронавирусом и почти пол тысячи смертей.

Таковы данные министерства здравоохранения страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Repubblica.

Это самое большое количество новых инфекций от начала пандемии. В среду количество инфицированных тоже было высоким — 30 тысяч 550 в сутки. Министерство также сообщило о 445 смертях, связанных с COVID. В среду их было 352. Количество погибших не было столь высоким со 2 мая, когда было зафиксировано 474 смерти.

Северный регион Ломбардия остается наиболее пострадавшим районом — там сообщили о 8822 новых случаях в четверг, в среду — о 7758. В Италии в результате COVID-19 умерли 40 тысяч 192 человека, заразились 824 тысячи 879.

Напомним, правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.