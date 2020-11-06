Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который сейчас болеет COVID-19, сообщил, что Венгрия начнет импорт российской вакцины против COVID-19, которая еще не прошла необходимые испытания.

Об этом сообщает издание Reuters.

Импортировать небольшие партии российской вакцины для окончательного тестирования начнут уже в декабре, а с конца января 2021 планируют увеличить объем заказа.

Министр добавил, что в перспективе производить российскую вакцину от COVID-19 начнут и в Венгрии.

Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.

Также стало известно, что в Российской Федерации готовят к регистрации вторую вакцину от коронавируса. Ожидается, что ее зарегистрируют в конце сентября-начале октября.