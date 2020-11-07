Ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты.

Об этом пишет Daily Mail.

— Собаки-нюхачи лучше выявляют инфицированных коронавирусом людей, чем специализированные лабораторные исследования, —говорится в сообщении.

Когда собак начали применять для проверок в аэропорту Хельсинки, животные останавливали людей, которые не имели симптомов заболевания. Этим людям проводили ПЦР-тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными.

Однако через несколько дней эти же люди сообщали ученым, что у них появились симптомы COVID-19.

Известно, что собаки годами использовались в научных экспериментах, поскольку они способны улавливать изменения запаха людей, которые могут свидетельствовать об определенной болезни, например изменении в обмене веществ, вызванные онкозаболеваниями.

Ранее сообщалось, что по странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.