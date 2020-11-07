Ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты.
Об этом пишет Daily Mail.
— Собаки-нюхачи лучше выявляют инфицированных коронавирусом людей, чем специализированные лабораторные исследования, —говорится в сообщении.
Когда собак начали применять для проверок в аэропорту Хельсинки, животные останавливали людей, которые не имели симптомов заболевания. Этим людям проводили ПЦР-тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными.
Однако через несколько дней эти же люди сообщали ученым, что у них появились симптомы COVID-19.
Известно, что собаки годами использовались в научных экспериментах, поскольку они способны улавливать изменения запаха людей, которые могут свидетельствовать об определенной болезни, например изменении в обмене веществ, вызванные онкозаболеваниями.
Ранее сообщалось, что по странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты.
Об этом пишет Daily Mail.
— Собаки-нюхачи лучше выявляют инфицированных коронавирусом людей, чем специализированные лабораторные исследования, —говорится в сообщении.
Когда собак начали применять для проверок в аэропорту Хельсинки, животные останавливали людей, которые не имели симптомов заболевания. Этим людям проводили ПЦР-тесты на коронавирус, но все они оказались отрицательными.
Однако через несколько дней эти же люди сообщали ученым, что у них появились симптомы COVID-19.
Известно, что собаки годами использовались в научных экспериментах, поскольку они способны улавливать изменения запаха людей, которые могут свидетельствовать об определенной болезни, например изменении в обмене веществ, вызванные онкозаболеваниями.
Ранее сообщалось, что по странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.