В мессенджере WhatsApp, принадлежащем компании Facebook, появилась функция «исчезающих сообщений».
Об этом говорится в пресс-релизе Facebook.
В компании отметили, что хотят сделать общение в WhatsApp «максимально приближенням» к реальному разговору между людьми, а это значит, что сообщения «не должны оставаться вечно».
После активации функции отправленные в чат новые сообщения будут исчезать спустя семь дней.
В Facebook объяснили, что решили ограничить длительность сохранения “исчезающих сообщений” в WhatsApp семью днями, чтобы пользователи при необходимости могли вспомнить, о чем общались.
Функция станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ноября.
Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В личном чате любой человек сможет включить или отключить функцию, а в группах это будет позволено только администраторам.
Алгоритм включения «исчезающих» сообщений:
— Запустите WhatsApp, перейдите в чат.
— Нажмите на имя контакта (на название группы для групповых чатов).
— В открывшемся окне профиля выберите «Исчезающие сообщения» (если будет предложено, нажмите «Продолжить»).
— Подтвердите включение новой функции кнопкой «Вкл».
Стоит отметить, что если пользователь не откроет WhatsApp в течение 7 дней, сообщения исчезнут.
При ответе на сообщение исходное сообщение цитируется (таким образом, если вы ответите на «исчезающее сообщение», его процитированное содержание может остаться в чате спустя 7 дней).
Если переслать «исчезающее сообщение» в чат, в котором эта функция отключена, в таком чате оно не исчезнет.
Кроме того, если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, то оно будет сохранено в этой копии.
Медиафайлы, которые пользователь получает в WhatsApp, автоматически будут сохраняться в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, то они в «исчезающих сообщениях» исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
В мессенджере WhatsApp, принадлежащем компании Facebook, появилась функция «исчезающих сообщений».
Об этом говорится в пресс-релизе Facebook.
В компании отметили, что хотят сделать общение в WhatsApp «максимально приближенням» к реальному разговору между людьми, а это значит, что сообщения «не должны оставаться вечно».
После активации функции отправленные в чат новые сообщения будут исчезать спустя семь дней.
В Facebook объяснили, что решили ограничить длительность сохранения “исчезающих сообщений” в WhatsApp семью днями, чтобы пользователи при необходимости могли вспомнить, о чем общались.
Функция станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ноября.
Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В личном чате любой человек сможет включить или отключить функцию, а в группах это будет позволено только администраторам.
Алгоритм включения «исчезающих» сообщений:
— Запустите WhatsApp, перейдите в чат.
— Нажмите на имя контакта (на название группы для групповых чатов).
— В открывшемся окне профиля выберите «Исчезающие сообщения» (если будет предложено, нажмите «Продолжить»).
— Подтвердите включение новой функции кнопкой «Вкл».
Стоит отметить, что если пользователь не откроет WhatsApp в течение 7 дней, сообщения исчезнут.
При ответе на сообщение исходное сообщение цитируется (таким образом, если вы ответите на «исчезающее сообщение», его процитированное содержание может остаться в чате спустя 7 дней).
Если переслать «исчезающее сообщение» в чат, в котором эта функция отключена, в таком чате оно не исчезнет.
Кроме того, если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, то оно будет сохранено в этой копии.
Медиафайлы, которые пользователь получает в WhatsApp, автоматически будут сохраняться в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, то они в «исчезающих сообщениях» исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне.