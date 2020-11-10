Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.

— Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, положительный. Чувствую себя нормально. С четверга, когда я сдал тест, нахожусь на самоизоляции. Работаю дистанционно с документами, – написал Анатолий Бондаренко.

Также он негативно высказался о карантине выходного дня в стране и заявил, что это не даст никаких результатов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19.