Компания «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.

Об этом говорится в соответствующей публикации предприятия в Facebook.

В сообщении говорится, что «Николаевская ТЭЦ» в целом насчитывает 41 тысячу расчетных счетов, из которых уже имеют отопление 24 тысячи потребителей. Сегодня к теплу было подключено 6,5 тысяч потребителей.

Сегодня отопление подключено по таким адресам:

Заводский район - 34 объекта (около 3,5 тысяч расчетных счетов):

Улица Декабристов, 67,69;

Образцова, 1;

проспект Центральный, 23;

Шоссейная, 58;

3-я Слободская, 107/1, 107/3;

Заводская, 19, 21/1, 21/2;

Чкалова, 97, 99;

Кузнецкая, 58, 58а;

Корабелов, 12, 2;

Кузнецкая, 1;

Новосельская, 5;

Сенная, 44;

Дмитриева, 12;

Дунаева, 39, 45;

Пограничная, 13;

8-го Марта, 51, 69;

Курьерский переулок, 4а;

Рюмина, 2, 15;

Шоссейная, 50, 60;

проспект Центральный, 26а, 28, 32;

Радостная, 27;

Наваринская, 17;

6-я Поперечная, 32, 30;

Фалеевская, 43, 91;

проспект Центральный, 30, 16;

Гражданская, 42б, 46;

2-я Слободская, 71.

Центральный район - 32 объекта (около 3 тысяч расчетных счетов):

Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 18, 20, 35а, 37, 39;

6-Слободская, 1, 3, 5, 5а;

проспект Центральный, 152а, 191, 193;

Потемкинская, 155, 131а;

Лягина, 26а;

Никольская, 23;

Севастопольская, 65, 47а;

Чкалова, 98а, 98б, 102;

Соборная, 13.

Объекты соцсферы:

Детский сад № 128 по улице Адмирала Макарова, 62а;

Общежитие по улице 3-я Слободска, 19;

ПТУ 5-Слободская, 91;

Больницы:

Родильный дом №1 по улице Малая Морская, 7;

Стоматология детская по улице Лягина, 29-а;

Стоматология детская, проспект Центральний, 69.

«Если в ваших квартирах холодные батареи - обращайтесь к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания или ОСМД, они должны открыть задвижки). ЧАО «Николаевская ТЭЦ» подает теплоноситель к тепловому узлу дома. Подключение, налаживание систем теплоснабжения - это ответственность жилищных компаний и ОСМД», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.