Компания «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.
Об этом говорится в соответствующей публикации предприятия в Facebook.
В сообщении говорится, что «Николаевская ТЭЦ» в целом насчитывает 41 тысячу расчетных счетов, из которых уже имеют отопление 24 тысячи потребителей. Сегодня к теплу было подключено 6,5 тысяч потребителей.
Сегодня отопление подключено по таким адресам:
Заводский район - 34 объекта (около 3,5 тысяч расчетных счетов):
Улица Декабристов, 67,69;
Образцова, 1;
проспект Центральный, 23;
Шоссейная, 58;
3-я Слободская, 107/1, 107/3;
Заводская, 19, 21/1, 21/2;
Чкалова, 97, 99;
Кузнецкая, 58, 58а;
Корабелов, 12, 2;
Кузнецкая, 1;
Новосельская, 5;
Сенная, 44;
Дмитриева, 12;
Дунаева, 39, 45;
Пограничная, 13;
8-го Марта, 51, 69;
Курьерский переулок, 4а;
Рюмина, 2, 15;
Шоссейная, 50, 60;
проспект Центральный, 26а, 28, 32;
Радостная, 27;
Наваринская, 17;
6-я Поперечная, 32, 30;
Фалеевская, 43, 91;
проспект Центральный, 30, 16;
Гражданская, 42б, 46;
2-я Слободская, 71.
Центральный район - 32 объекта (около 3 тысяч расчетных счетов):
Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 18, 20, 35а, 37, 39;
6-Слободская, 1, 3, 5, 5а;
проспект Центральный, 152а, 191, 193;
Потемкинская, 155, 131а;
Лягина, 26а;
Никольская, 23;
Севастопольская, 65, 47а;
Чкалова, 98а, 98б, 102;
Соборная, 13.
Объекты соцсферы:
Детский сад № 128 по улице Адмирала Макарова, 62а;
Общежитие по улице 3-я Слободска, 19;
ПТУ 5-Слободская, 91;
Больницы:
Родильный дом №1 по улице Малая Морская, 7;
Стоматология детская по улице Лягина, 29-а;
Стоматология детская, проспект Центральний, 69.
«Если в ваших квартирах холодные батареи - обращайтесь к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания или ОСМД, они должны открыть задвижки). ЧАО «Николаевская ТЭЦ» подает теплоноситель к тепловому узлу дома. Подключение, налаживание систем теплоснабжения - это ответственность жилищных компаний и ОСМД», - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.
Компания «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.
Об этом говорится в соответствующей публикации предприятия в Facebook.
В сообщении говорится, что «Николаевская ТЭЦ» в целом насчитывает 41 тысячу расчетных счетов, из которых уже имеют отопление 24 тысячи потребителей. Сегодня к теплу было подключено 6,5 тысяч потребителей.
Сегодня отопление подключено по таким адресам:
Заводский район - 34 объекта (около 3,5 тысяч расчетных счетов):
Улица Декабристов, 67,69;
Образцова, 1;
проспект Центральный, 23;
Шоссейная, 58;
3-я Слободская, 107/1, 107/3;
Заводская, 19, 21/1, 21/2;
Чкалова, 97, 99;
Кузнецкая, 58, 58а;
Корабелов, 12, 2;
Кузнецкая, 1;
Новосельская, 5;
Сенная, 44;
Дмитриева, 12;
Дунаева, 39, 45;
Пограничная, 13;
8-го Марта, 51, 69;
Курьерский переулок, 4а;
Рюмина, 2, 15;
Шоссейная, 50, 60;
проспект Центральный, 26а, 28, 32;
Радостная, 27;
Наваринская, 17;
6-я Поперечная, 32, 30;
Фалеевская, 43, 91;
проспект Центральный, 30, 16;
Гражданская, 42б, 46;
2-я Слободская, 71.
Центральный район - 32 объекта (около 3 тысяч расчетных счетов):
Колодезная, 13, 13а, 15, 15а, 18, 20, 35а, 37, 39;
6-Слободская, 1, 3, 5, 5а;
проспект Центральный, 152а, 191, 193;
Потемкинская, 155, 131а;
Лягина, 26а;
Никольская, 23;
Севастопольская, 65, 47а;
Чкалова, 98а, 98б, 102;
Соборная, 13.
Объекты соцсферы:
Детский сад № 128 по улице Адмирала Макарова, 62а;
Общежитие по улице 3-я Слободска, 19;
ПТУ 5-Слободская, 91;
Больницы:
Родильный дом №1 по улице Малая Морская, 7;
Стоматология детская по улице Лягина, 29-а;
Стоматология детская, проспект Центральний, 69.
«Если в ваших квартирах холодные батареи - обращайтесь к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания или ОСМД, они должны открыть задвижки). ЧАО «Николаевская ТЭЦ» подает теплоноситель к тепловому узлу дома. Подключение, налаживание систем теплоснабжения - это ответственность жилищных компаний и ОСМД», - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.