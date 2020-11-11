Аукционный дом Christie's выставил на продажу самую полную коллекцию редких фото NASA. Среди 2400 оригинальных фотографий можно увидеть моменты из экспедиций космонавтов в 60-80-е годы, которые ранее не публиковались.

Об этом пишет hromadske.

Коллекцию старинных фото в течение 15 лет собирал Виктор Мартин-Мальбурет. В его каталоге оказались фото прогулок космонавтов рядом с «темной стороной» Луны, выходы в открытый космос, лунные походы астронавтов и групповые снимки команд и ученых. На аукционе можно будет приобрести даже первое «космическое селфи», которое в 1966 году сделал астронавт Базз Олдрин.

Собранные фото делали сами космонавты ㅡ во время, когда существовала только аналоговая фотография, снимки в космосе делали только эксперты NASA, Hasselblad, Kodak, Zeiss, фотографы Life и National Geographic. Проявленные фото из космоса на Земле становились достоянием поп-культуры.

ам владелец коллекции отметил, что космонавты благодаря своим фото стали современными художниками: «Астронавтов часто изображают великими учеными и героями, но редко их называют одними из величайших фотографов всех времен».

В аукционном доме отмечают что цена лотов будет колебаться от 800 до 30 тысяч фунтов стерлингов (от 2,9 тыс. до 1,2 миллиона гривен).

Напомним, что на британском аукционе за 3,5 миллиона долларов продали старинную монету, которую изготовили в честь убийства Гая Юлия Цезаря.