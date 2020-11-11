Австрийские ученые обнаружили в старинном городе Кремс-ан-дер-Донау скелеты двух новорожденных однояйцевых близнецов мужского пола, которые родились около 30 тысяч лет назад.

Оба ребенка были доношенными, но один умер сразу после родов, а второй – спустя шесть-семь недель, сообщает Naked science.

Останки похоронили в яме овальной формы, тела обоих младенцев были покрыты охрой, их уложили головами на восток. Вокруг таза одного из младенцев были повязаны бусы из бивней мамонта. Ученые не нашли на них следов износа, поэтому предположили, что их изготовили специально для погребения. На второго надели ожерелье из моллюсков.

В полутора метрах на север ученые нашли еще одну, более длинную и узкую, одиночную могилу. В ней был захоронен младенец, который умер спустя 13-14 недель после рождения. Скелет также был обращен на восток, хотя череп был направлен на юг.

Поскольку младенцы из двойного захоронения покоились вместе, исследователи сразу предположили, что они были либо близнецами, либо, по крайней мере, близкими родственниками. Однако погребение было не одновременным, а последовательным. Судя по всему, изначально могилу вырыли для одного ребенка — и его останки занимают основное пространство, — а второго, после вскрытия захоронения, положили ближе к краю ямы.

Точную причину смерти детей специалистам не удалось установить.

Напомним, ученые проанализировали каменные орудия возрастом 300 000 лет, которые были найдены в Израиле, и пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне.