Ученые проанализировали каменные орудия возрастом 300 000 лет, которые были найдены в Израиле, и пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне.

Об это пишет «Новое время».

Таким образом, было доказано, что предки человека в Левантийском регионе использовали контролируемый огонь для создания инструментов.

Предыдущие исследования показали, что изготовление кремневых орудий происходило среди первых гомининов в Леванте в период позднего нижнего палеолита (420 000 — 200 000 лет назад), некоторые из которых даже имели свидетельства воздействия огня. Но мало было известно о том, была ли эта обработка огнем усилием ремесленника или просто случайностью.

Авторы нового исследования обратили внимание на пещеру Кесем в центре Израиля, ключевой левантийский объект в эпоху позднего нижнего палеолита, который зарекомендовал себя как место хранения значительной коллекции древних артефактов. Здесь было обнаружено, что использование огня для изготовления клинков было широко распространенным и обычным явлением среди первых людей, населявших пещеру.

Израильские исследователи Авиад Агам, Филипе Наталио и его коллеги изучали два типа кремневых инструментов, которые показали свидетельства воздействия огня. Используя комбинацию спектроскопии и машинного обучения, они смогли установить приблизительные температуры, при которых обе части были обожжены, чтобы придать им текстуру и форму.

Их результаты показали, что лезвия нагревали до более низкой температуры — 259 ° C, чем маленькие кремневые хлопья, — до 413 ° C, в то время как крышки горшков нагревали до температуры 447 ° C.

Интересно, что авторы работы сами попробовал силы в производстве инструментов подобным образом. Они обнаружили, что контроль температуры кремня имеет большое влияние на успех производства лезвий. Они пришли к выводу, что левантийские гоминины были мастерами изготовления инструментов, чему способствовала их уникальная (в то время) концепция контроля температуры для улучшения производства инструментов.

