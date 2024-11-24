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У Миколаєві граната на лавці виявилася муляжем: поліція шукає власника

Сьогодні, 24 листопада, близько 8:00 ранку мешканка Миколаєва повідомила поліцію про гранату без чеки, яка знаходилась на лавці у дворі будинку на вулиці Шосейній.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Миколаївській області, на місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Територію очепили, а предмет ретельно оглянули.

Фахівці встановили, що граната є муляжем і не містить бойової частини, тому загрози для людей не було.

Граната на лавці виявилася муляжем. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіГраната на лавці виявилася муляжем. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області
Граната на лавці виявилася муляжем. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіГраната на лавці виявилася муляжем. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та особу, яка залишила макет вибухового пристрою.

Поліція закликає громадян залишатися пильними та нагадує, що про підозрілі предмети можна повідомляти за номером 102.

Раніше також повідомлялось, що на Миколаївщині піротехніки обстежили близько 200 тисяч гектар територій, із яких 23 тисячі гектарів потребували розмінування.

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