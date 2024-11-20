На Миколаївщині піротехніки обстежили 200 тисяч гектарів, — ОВА

На Миколаївщині піротехніки обстежили близько 200 тисяч гектар територій, із яких 23 тисячі гектарів потребували розмінування.

Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова під час брифінгу 19 листопада, пишуть «МикВісті».

Зокрема, розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів та 500 кілометрів зрошувальних каналів.

«Піротехнічними підрозділами, зокрема ДСНС, Національною поліцією та операторами гуманітарного розмінування, обстежено близько 200 тисяч гектарів територій. Із них 23 тисячі гектарів потребували розмінування, і ці роботи вже виконано. Особливу увагу приділили розмінуванню акваторій — очищено 1886 гектарів водних територій. Також виконано роботи на 767 об’єктах критичної інфраструктури, приватних домогосподарствах», — зазначила Олена Горбачова.

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За її словами, наразі в Миколаївській області до виконання протимінних робіт залучено 157 піротехнічних груп.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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