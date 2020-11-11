Об этом говорится на сайте Минюста США.

Квашук работал в Microsoft с августа 2016 по июнь 2018 года. Он жил в городе Рентон, штат Вашингтон, и был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Квашук перехитрил это ограничение. Вместо «физических товаров» он покупал по скидкам подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США. Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Квашука.

Всего за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было перечислено около 2,8 миллиона долларов в биткоинах. В поддельной налоговой декларации украинец утверждал, что криптовалюта была подарком от родственника. Пока он был незамеченным, успел купить себе Tesla за 162 тысячи долларов и виллу возле озера за 1,6 миллиона долларов.

В США уроженца Острога признали виновным в 18 федеральных преступлениях. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.

— Воровать у своего работодателя — это уже плохо, но в случае кражи при создании видимости, что виноваты коллеги, речь идет уже не только об убытках, которые измеряются долларами и центами, — заявил на суде прокурор Брайан Моран.

Теперь Квашук должен выплатить Microsoft компенсацию в размере 8,3 миллиона долларов. После отбывания тюремного срока его могут депортировать из страны.

Напомним, одесские правоохранители разоблачили местного жителя, который с помощью одной 200-гривневой купюры, к которой прилепил нить, регулярно пополнял свой счет.