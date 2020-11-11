В среду вечером, 11 ноября, около 18:00 в «окошке жизни» роддома №2 в Николаеве оставили новорожденную девочку.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

В ведомстве сообщили, что младенец хорошо одет, чистый, ухоженный. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее осмотрели медики, жизни ребенка ничего не угрожает.

«Мать поступила цивилизованно: не убила малыша, не оставила на улице, а позаботилась, чтобы ребенок жил, чтобы за ним ухаживали те, кто сможет это сделать», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во всех родильных домах Николаева, городской детской больнице №2 и городской больнице №5 работают «окошки жизни» для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье. В «окошке жизни» есть специальное теплое одеяло, пеленка, туда кладется ребенок. Окошко закрывается и срабатывает датчик, далее этот ребенок попадает в заботливые руки медработников и получит надежду на жизнь. «Окошки жизни» работают по следующим адресам:

— родильный дом №1 – улица Экипажная, 5 (возле приемного отделения);

— родильный дом №2 – улица Строителей, 8 (возле центрального входа);

— родильный дом №3 – улица Киевская, 3 (возле приемного отделения);

— детская больница №2 – улица Рюмина, 5 (возле приемного отделения);

— городская больница №5 – проспект Богоявленский, 336 (около приемного отделения).

Напомним, 17 августа, в Николаевской городской детской больнице №2 в «окошке жизни» оставили новорожденного мальчика.