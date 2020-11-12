Правительство Греции сегодня объявило о введении общенационального комендантского часа с целью остановить рост количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Комендантский час начнет действовать с 13 ноября и продлится с 21:00 до 05:00 утра.

В это время выход на улицу будет разрешен только в связи с рабочей необходимостью, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним любимцем.

Тем, кто хочет выйти из дому после 21:00, нужно будет отправить SMS на специальный номер или же получить документ от работодателя.

Ограничения были введены после того, как органы здравоохранения Греции объявили о рекордных 43 новых смертях в среду и 2752 новых случаях COVID-19.

Напомним, правительство Италии также ранее приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.